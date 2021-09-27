Берлин, 27 сентября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Компания Porsche планирует выпустить электрические версии родстера 718 Boxster и купе 718 Cayman к 2024 году. Об этом сообщает издание Car & Driver со ссылкой на собственные источники в немецкой компании.

(сс) Shadman Samee Porsche Boxster 718

Ожидается, что автомобили будут построены на базе платформы PPE. Обе модели получат версии с задним приводом и одним мотором и модификацию с двумя агрегатами.

Porsche уже начал тестовые испытания прототипов электрического Boxster. По предварительной информации модель сохранит тканевую крышу.

При этом в немецкой компании хотят сделать электрические версии Cayman и Boxster максимально легкими. Их вес не должен превысить 1700 кг.

По словам руководителя направления исследований и разработок Porsche Михаэля Штайнера, современные аккумуляторы слишком тяжелы для спорткаров. Он отметил, что для более крупных моделей это не так критично, а для двухдверных спорткаров представляет сложность.

«Утяжеление спортивного автомобиля нас не устраивает и это одна из причин, по которым нашим следующим электромобилем будет кроссовер Macan, а не двухдверный спорткар», — добавил Штайнер.

Ранее на автомобильной выставке в Мюнхене компания Porsche представила концепт гоночного электромобиля Mission R.

Читайте также: В Италии представили новую версию спорткара Porsche 911 Targa