Сидней, Австралия, 27 сентября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Не вакцинированные от COVID-19 жители самого густонаселенного штата Австралии Нового Южного Уэльса будут вынуждены ждать «месяцы», прежде чем они смогут воспользоваться теми же свободами, что и вакцинированные граждане, когда локдаун в регионе будет снят. Об этом 17 сентября в ходе пресс-конференции в Сиднее заявила премьер-министр штата Глэдис Береджиклян, передает телеканал Nine News.

Сидней, Австралия

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Бережиклян заявила, что с 1 декабря режим снятия ограничений будет распространяться на всех граждан Нового Южного Уэльса, независимо от их статуса вакцинации. Несмотря на это, премьер-министр штата подчеркнула, что те, кто решил не вакцинироваться, «будут ждать очень долго», чтобы ощутить на себе все те свободы, предоставленные тем, кто иммунизацию прошел.

«Суть в том, что если вы хотите иметь возможность пообедать с друзьями и принимать гостей в своем доме, вам нужно поставить прививку. Мой посыл предельно ясен», — заявила Бережиклян.