Канберра, 27 сентября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Два крупнейших австралийских авиаперевозчика Qantas и Jetstar намерены возобновить авиасообщение по наиболее популярным маршрутам полетов внутри страны через месяц после того, как правительства двух штатов Новый Южный Уэльс и Виктория обнародовали свои планы выхода из локдаунов, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом 27 сентября сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Полеты между Викторией и Новым Южным Уэльсом, двумя самыми крупными по численности населения штатами Австралии, начнутся 5 ноября, а не 1 декабря, как планировалось до этого. Это изменение связано с досрочным снятием ограничений в Виктории.

Однако перевозчики также отложили возобновление внутренних рейсов между Западной Австралией и Викторией или Новым Южным Уэльсом на два месяца до 1 февраля 2022 года.

Международные полеты должны возобновиться с 18 декабря, когда, как ожидается, Австралия достигнет 80-процентного охвата вакцинации от COVID-19.