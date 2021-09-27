Москва, 27 сентября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В понедельник, 27 сентября, в столице России ожидается облачная погода и небольшой дождь. Температура воздуха в городе составит +10… 12 °C. Об этом 27 сентября сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дождь в Москве

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«Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами небольшой дождь. Максимальная температура воздуха +10… 12 °C, в Подмосковье — +8… +13 °C», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик уточнил, что порывистый ветер северного направления будет дуть со скоростью 4−9 м/с, атмосферное давление вырастет и составит 754 мм рт. столба.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что температура воздуха может упасть до нуля в середине предстоящей недели в Москве.