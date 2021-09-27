Афины , 27 сентября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Греции выявили 1100 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщила Национальная организация общественного здравоохранения вечером 26 сентября. Сутками ранее в стране сообщалось про 1853 новых случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 645 969 случаев инфицирования. Кроме того, за последние 24 часа в стране зарегистрировано 24 случая смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 14 679.

В общей сложности 337 пациентов в больницах находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Их средний возраст составляет 65 лет, и 81,6% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше. За сутки в стране был госпитализирован 191 пациент.