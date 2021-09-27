Москва, 27 сентября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Вмешательство во внутренние дела России будет иметь постоянный характер, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

«Давайте исходить из того, что вмешательство будет носить постоянный характер. Если мы развиваемся — это все будет сопутствующим фактором, тормозящим развитие нашей страны», — сказал Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Ряд стран настроен на то, что Россия не должна влиять на международную повестку, Россия, по их мнению, должна быть слабой, а в перспективе потерять свой суверенитет.

«Наша задача — сделать все, чтобы не допустить этого. Чтобы их планы не сбылись. Нам необходимо противодействовать этому. И делать это как можно более эффективно», — заявил спикер Госдумы.

Он обратил внимание на то, что выборы не начались, но доклады уже были напечатаны, были и проявления двойных стандартов.

«Поэтому нам со своей стороны надо делать все, чтобы отношения на международной арене строились на основе взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов и невмешательства в дела суверенных государств», — заявил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что задача депутатов Госдумы — сохранить суверенитет России.

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