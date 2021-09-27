Таганрог, Ростовская область, 27 сентября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту отравления детей в культурно-оздоровительном комплексе Таганрога. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Ysia.ru Прокуратура

По предварительным данным, шестеро несовершеннолетних почувствовали недомогание после посещения бассейна. Дети были госпитализированы с признаками отравления парами хлора.

Проведение доследственной проверки взято на прокурорский контроль.