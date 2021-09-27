Москва, 27 сентября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Прохладный воздух ниже климатической нормы в севера поступит в Москву, сообщает 27 сентября центр погода «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Погода в Москве

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Синоптики рассказали, что ситуацию в Московском регионе определит тыловая часть североатлантического циклона, «куда с севера будут поступать разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и прохладный воздух с температурным фоном немного ниже положенной климатической нормы».

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Воздух прогреется до 12 градусов тепла, в Подмосковье — до 13 градусов. Скорость ветра будет достигать девяти метров в секунду.