Якутск, 27 сентября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Жителя Якутии Александра Габышева, предпринимавшего пеший поход в Москву с целью изгнать президента РФ Владимира Путина, приговорили к принудительному лечению в психиатрической клинике. Такое решение принял Верховный суд Якутии, через который защита шамана пыталась оспорить вынесенный ранее приговор, пишет News.Ykt.Ru.

Аркадий Зарубин Шаман

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«Он чувствует себя нормально, был спокоен. В своём последнем слове он заявил, что его дело носит политический характер, что его судят за высказанное мнение насчет политической ситуации в стране. А также он сказал, что его жизненные принципы «добро, прощение, понимание», — сказала адвокат Александра Габышева Ольга Тимофеева.

По её словам, шамана направят в специализированное психиатрическое учреждение с интенсивным наблюдением.

Уголовное дело было возбуждено в отношении Александра Габышева после того, как он, утверждает следствие, ранил сотрудника полиции самодельным клинком, когда его пытались отправить на принудительную госпитализацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2019 года шаман был задержан в Бурятии на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал». Он начал свой пеший поход из Якутии в Москву в марте 2019 года, целью путешествия было «изгнать Путина» и «вернуть народовластие».