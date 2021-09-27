Баку, 27 сентября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 26 сентября выявили 1029 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 9151 теста. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За время пандемии в республике выявили 480 843 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 451 727 человек, в том числе 2680 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 22 659 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 6457 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 24 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 1099 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 12 274 тестов. Выздоровевшими медики признали 2404 человека. Скончались 18 пациентов с диагнозом COVID-19.

Напомним, в Азербайджане из-за пандемии отложили начало учебного года. Для учеников младших классов он начался 22 сентября. 29 сентября учебный процесс должен начаться для всех остальных учащихся в стране.