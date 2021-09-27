Тбилиси, 27 сентября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Темпы распространения коронавируса в Грузии снижаются, поэтому вскоре в школах и других учебных заведениях можно будет возобновить очное обучение. Об этом журналистам заявил глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

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«На фоне эпидемиологической ситуации в стране возможно возобновление учебного процесса в классах», — сказал глава NCDC.

Он добавил, что жителям Грузии следует продолжать носить защитные маски. Также врач призвал вакцинироваться от COVID-19 преподавателей и родителей учащихся.

Напомним, в Грузии учебный год начался 15 сентября в дистанционном формате. Такое обучение продлится, минимум, до 4 октября. После этого решение о форме дальнейшего обучения примет координационный совет по защите населения от коронавируса.