Кишинёв, 27 сентября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 26 сентября выявили 648 случаев заражения коронавирусом в ходе 5577 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 289 025 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 273 259 человек, в том числе 582 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 1895 пациентов с COVID-19, из которых 149 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6695 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали 16 таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 647 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 5380 тестов. Выздоровевшими врачи признали 1025 человек, скончались 14 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, в Молдавии на протяжении сентября постепенного ухудшается эпидситуация. Растёт общее число случаев заражения и количество госпитализированных пациентов с COVID-19.