Хабаровск, , 08:27 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв предложил назначить уполномоченным по правам человека в регионе Игоря Чесницкого.

Михаил Дегтярев Дарья Антонова © ИА REGNUM

Читайте также: Дегтярев избавился от приставки «врио» — состоялась церемония инаугурации

«В соответствии с законом вношу в Законодательную думу края кандидатуру Игоря Чесницкого для назначения уполномоченным по правам человека.

Игорь Иванович родился в Хабаровске, врач по образованию, в 2016 году назначен уполномоченным по правам человека в Хабаровском крае», — написал в своём телеграм-канале Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Хабаровского края Михаил Дегтярев избавился от приставки «врио» — 24 сентября ему вручили удостоверение об избрании губернатором региона.