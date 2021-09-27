Тбилиси, , 08:24 — REGNUM На выборах в органы местного самоуправления в Грузии, которые пройдут 2 октября, победят оппозиционные партии. Об этом 26 сентября заявил журналистам председатель партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия.

Ника Мелия Unm.ge

«Они лучше меня знают, что у них нет шансов, они обречены, и им нужно признать, что в этом году побеждает оппозиция», — сказал лидер ЕНД.

Он считает, что кому-то из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» придётся на брифинге объявить о поражении и о проведении досрочных парламентских выборов. По мнению Мелии, нынешние заявления представителей «Мечты», что они не будут проводить досрочные выборы, якобы отдаляет партию от победы на местных выборах.

Напомним, в апреле руководство «Мечты» в ходе переговоров по выходу из политического кризиса, разразившегося в стране, взяло обязательство провести досрочные парламентские выборы, если партия наберёт менее 43%. В июле лидер партии Ираклий Кобахидзе заявил, что соглашение «аннулировано». В оппозиции с этим не согласны и продолжают рассчитывать на досрочные парламентские выборы.

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