Сеул, 27 сентября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 2383 случая заражения коронавирусом. Об этом 27 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно опубликованным данным, 2356 случаев заражения локальные, ещё 27 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 303 553.

Известно, что сокращения числа новых случаев заражения медики связывают исключительно с сокращением объёмов тестирования на коронавирус в выходные дни. Более тысячи новых случаев заражения в сутки фиксируются в стране на протяжении 83 дней подряд.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на шесть человек — до 2 456 человек.

26 сентября в Южной Корее были выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 992 человека. Число выздоровевших в стране увеличилось до 269 132.