Майминский район, Алтай, 27 сентября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Депутаты Майминского райсовета Республики Алтай удовлетворили заявление главы района Романа Птицына о досрочной отставке в связи с его избранием в Государственную думу РФ. Он избирался по одномандатному округу №2 от партии «Единая Россия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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По данным республиканского избиркома, Роман Птицын получил поддержку около 32% избирателей и стал победителем. Представитель КПРФ Мария Дёмина с результатом почти в 30% голосов заняла второе место.

На сессии райсовета глава поблагодарил коллег и депутатов за работу.

«Для меня работа в Майминском районе была больше, чем просто работа. Я вложил в него все свои силы и внимание последних трех лет. Дорожу этим временем и считаю, что удалось решить немало вопросов в самых разных сферах нашей жизни», — отметил он.

Как сообщает портал «Новости Горного Алтая», конкурс на должность нового руководителя района будет объявлен в ближайшее время.

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