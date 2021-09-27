Москва, 27 сентября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Утренняя торговая сессия по рублю 24 сентября открылась снижением на фоне ухода от риска, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Торги по рублевым парам закрылись снижением. Пара доллар/рубль упала на 0,16%, до 72,72 руб., евро/рубль — на 0,33%, до 85,23 руб., фунт/рубль — на 0,52%, до 99,44 руб.

Спрос на нацвалюту повысился на американской сессии с ростом нефтяных котировок. Нефть марки Brent подорожала на 1,05%, до $78,03.

К вечеру на инвесторов оказывала ситуация с долговыми проблемами одного из крупнейших китайских застройщиков China Evergrande Group. 23 сентября компания не смогла выплатить купон по своим долларовым обязательствам, приближаясь к дефолту.

Рубль уклонился от негативных новостей. Перед выходными ему удалось отыграть потери и закрыться в плюсе. За счёт ослабления евро и британца на Форекс, рубль подорожал к ним сильнее.

Сегодня, 27 сентября, на торгах в Азии баррель нефти марки Brent подорожал до $79,48. Пара доллар/рубль снизилась до 72,63 руб.

На глобальном валютном рынке дорожают рисковые активы. Фьючерсы на американские фондовые индексы также торгуются в плюсе. Внешние условия для рубля благоприятные, чтобы курс доллара снизился до 72,35 руб.

Читайте также: Рубль буксует под угрозой новых санкций