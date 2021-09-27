Москва, 27 сентября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Российские пенсионеры получат доплату к пенсии или подарки ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Размер доплат определяют власти того или иного региона, рассказал адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев 27 сентября агентству «Прайм».

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

«Вопрос о том, как поздравить пожилых людей с праздником, в каждом регионе решается самостоятельно. Например, могут предоставить единовременные выплаты пенсионерам с определённого возраста», — отметил Гавришев.

Зачастую единовременные выплаты получают люди старше 70 лет. Производит их Пенсионный фонд России.

Суммы выплат может быть разной, она зависит от благосостояния региона. Где-то пожилым людям могут выплатить по 5 тыс. рублей, а тем, кто старше 70-ти — по 15 тыс. рублей. Выплаты могут быть и по 500 рублей. За информацией о них следует обратиться в местные органы соцзащиты.

С 1 октября, добавил юрист, увеличиваются военные пенсии. В соответствии с постановлением правительства на 3,7% вырастут оклады по воинским должностям и званиям военнослужащих.

Надбавки можно получать в натуральном виде или деньгами. Способ получения услуг можно изменить, подав заявление в ПФР или МФЦ, пояснил Гавришев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гавришев рассказал, что банки не вправе отказать клиенту в досрочном погашении долга.

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