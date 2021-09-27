В России усилят адресную поддержку граждан по оплате ЖКУ
Москва, 27 сентября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил министерствам усилить адресную поддержку граждан по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), сообщают «Известия» со ссылкой на текст документа.
Отмечается, что соответствующее поручение было направлено в адрес Министерства строительства, Минтруда, Минэкономразвития, Минфина и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Данные меры, как следует из документа, связаны с совершенствованием тарифного урегулирования. Так, устанавливать цены предполагается исходя из реализации планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры. Таким образом тарифы намерены сделать экономически обоснованными.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса, стоимость услуг ЖКХ беспокоит большинство жителей России, называют платежи за коммунальные услуги очень высокими 52%, неподъемными — 19%. Оплачивают коммунальные услуги без проблем лишь 3% участников опроса. Еще 26% опрошенных считают коммунальные платежи доступными, однако хотели бы их уменьшения.
Также жители России перечислили проблемы в системе ЖКХ в том месте, где они проживают, — недовольство услугами управляющей компании и системой водопровода.
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