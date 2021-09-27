Москва, 27 сентября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил министерствам усилить адресную поддержку граждан по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), сообщают «Известия» со ссылкой на текст документа.

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Отмечается, что соответствующее поручение было направлено в адрес Министерства строительства, Минтруда, Минэкономразвития, Минфина и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Данные меры, как следует из документа, связаны с совершенствованием тарифного урегулирования. Так, устанавливать цены предполагается исходя из реализации планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры. Таким образом тарифы намерены сделать экономически обоснованными.

«В целях защиты прав граждан необходимо обеспечение предоставления адресных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с оплатой жилищно-коммунальных услуг гражданами, исходя из утверждаемых тарифов организациям ЖКХ», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса, стоимость услуг ЖКХ беспокоит большинство жителей России, называют платежи за коммунальные услуги очень высокими 52%, неподъемными — 19%. Оплачивают коммунальные услуги без проблем лишь 3% участников опроса. Еще 26% опрошенных считают коммунальные платежи доступными, однако хотели бы их уменьшения.

Также жители России перечислили проблемы в системе ЖКХ в том месте, где они проживают, — недовольство услугами управляющей компании и системой водопровода.

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