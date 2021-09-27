Солт-Лейк-Сити, США, 27 сентября, 2021, 06:34 — ИА Регнум. Игрок клуба Университета Юты по американскому футболу Аарон Лоу стал жертвой стрельбы на вечеринке в городе Солт-Лейк-Сити в США. Об этом 27 сентября сообщает агентство Associated Press.

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Инцидент со стрельбой произошёл в ходе домашней вечеринки. В результате стрельбы погиб футболист Лоу и пострадала женщина, она была госпитализирована в критическом состоянии. Стрелявший скрылся с места происшествия.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают подозреваемого в нападении на людей. Отмечается, что в 2020 году при схожих обстоятельствах был убит Тай Джордан, друг и партнёр по команде Лоу. После его гибели Лоу в память о друге стал выступать под его номером.

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