Кабул, 27 сентября, 2021, 05:31 — ИА Регнум. Захватившие власть в Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обратились к руководству Таджикистана с призывом не вмешиваться во внутренние дела соседнего государства. Об этом 27 сентября заявил заместитель председателя временного афганского правительства Абдул Салам Ханафи в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что в Афганистане хотят выстроить доброжелательные отношения с Таджикистаном, но вмешательство одной стороны во внутренние дела своего соседа не может служить укреплению взаимоотношений.

Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также отметил, что новое правительство Афганистана надеется на укрепление отношений с Пекином.

«Мы надеемся, что Китай как наш сосед и как постоянный член Совбеза ООН будет играть положительную и важную роль в новом Афганистане», — пояснил Ханафи.

Также Ханафи призвал инвесторов со всего мира начать реализацию своих проектов на территории Афганистана и добавил, что целью движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является выстраивание отношений, основанных на взаимном доверии, со всем международным сообществом, в том числе и с США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попросили у международного сообщества дать им 20 месяцев, прежде чем судить о работе их правительства.