Якутия празднует День государственности республики
Якутск, 27 сентября, 2021, 05:37 — ИА Регнум. В Якутии 27 сентября отмечают 31 год со дня принятия Декларации о государственном суверенитете республики. Поздравляя жителей региона с этим праздником, глава Айсен Николаев отметил ответственность якутян в проявлении гражданской позиции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
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Он также подчеркнул, что видит большие темпы социального и экономического развития Якутии.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля в Якутии отмечают день образования республики. Памятное событие произошло в 1922 году. Тогда была создана Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика, и теперь дата её образования занимает особое место в календаре якутян.