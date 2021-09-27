Якутск, 27 сентября, 2021, 05:37 — ИА Регнум. В Якутии 27 сентября отмечают 31 год со дня принятия Декларации о государственном суверенитете республики. Поздравляя жителей региона с этим праздником, глава Айсен Николаев отметил ответственность якутян в проявлении гражданской позиции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Герб Якутии

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Он также подчеркнул, что видит большие темпы социального и экономического развития Якутии.

«Мы идём только вперёд! Работаем в полную силу, у нас много планов. Наши победы вдохновляют на новые цели и горизонты. В 2022 году мы будем отмечать 100-летие Якутской АССР. Наступает новая веха в развитии республики, в которую мы вступим вместе — с гордостью за нашу родную землю. Мы готовы совершать новые трудовые подвиги во имя её процветания, будем и дальше созидать мирную и счастливую жизнь! Вперёд, Якутия!» — обратился к жителям региона Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля в Якутии отмечают день образования республики. Памятное событие произошло в 1922 году. Тогда была создана Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика, и теперь дата её образования занимает особое место в календаре якутян.