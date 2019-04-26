Якутия отмечает День республики

Якутск, , 12:31 — REGNUM 27 апреля в Якутии отмечают день образования республики. Памятное событие произошло в 1922 году. Тогда была создана Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика, и теперь дата её образования занимает особое место в календаре якутян, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Праздновать День республики её жители начали ещё в начале апреля. Во всех населённых пунктах региона проходят уроки гражданственности, патриотизма, классные часы, диспуты в школах, учебных заведениях, тематические вечера, конкурсы рисунков, сочинений, чтецов, интеллектуальные игры, викторины, книжные выставки и другие мероприятия.

Ещё одно предпраздничное мероприятие прошло в Доме дружбы народов имени Кулаковского в Якутске 23 апреля. Там состоялся совместный концерт «Торжество Якутии моей» с участием Министерства внутренних дел по республике, национального театра танца, якутской кадетской школы и детского подросткового центра.

В честь памятной даты также был проведён 25 апреля общереспубликанский день приема граждан, общегородской субботник в Якутске, вторые интеллектуальные игры «Моя республика». Помимо этого, в историческом парке «Россия — Моя История» состоялось торжественное вручение якутянам государственных наград республики.

26 апреля День Якутии будут праздновать в районах республики. В Таттинском районе состоится торжественный митинг и возложение цветов к памятнику поэту, философу и выдающемуся политическому деятелю народа саха Платону Ойунскому, в Верхневилюйском районе принесут цветы к монументу общественно-политическому деятелю республики Исидору Барахову, в Вилюйском районе — одному из основателей Якутии Степану Аржакову, в Нюрбинском районе — участнику борьбы за Советскую власть в Восточной Сибири и Якутии Степану Васильеву.

В День образования республики — 27 апреля — с утра состоится традиционное торжественное мероприятие, посвященное этой памятной дате, в нём примут участие руководство и общественность Якутии. Торжество будет проходить в Музее истории государственности республики имени Максима Аммосова в селе Хатырык Намского района.

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В этот день в Якутске состоится праздничное собрание общественности региона. мероприятие будет посвящено не только Дню республики, но и 25-летию её Госсобрания. Запланировано также возложение цветов к памятникам выдающимся государственным и политическим деятелям Якутии и проведение круглого стола «Интересные факты якутской государственности». В списке мероприятий также праздничные концерты, традиционный хороводный круговой танец народа саха Осуохай и многое другое.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2006 году правительство Якутии официально объявило 27 апреля 2006 года выходным днем. В этот день жители республики будут праздновать День республики. В 2019 году праздничный выходной перенесён на 29 апреля.