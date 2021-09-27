Вашингтон, 27 сентября, 2021, 05:11 — ИА Регнум. Возвращение к нормальной жизни после пандемии COVID-19 возможно в течение года. такое заявление сделал генеральный директор американской компании, производящей вакцины Pfizer, Альберт Бурла 26 сентября в эфире телеканала ABC.

(сс) U.S. Secretary of Defense Вакцина Pfizer

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По мнению главы компании Pfizer, возвращение к нормальной жизни возможно лишь при условии массовой вакцинации. Бурла отметил, что не считает возможным появление новых штаммов коронавируса, однако уточнил, что новые вакцины будут более эффективными и эффект от их действия будет сохранятся значительно дольше.

Наиболее вероятным сценарием глава Pfizer считает ежегодную вакцинацию от коронавируса.

Кроме того, Бурла добавил, что в ближайшее время компания направит американскому регулятору на рассмотрение данные исследования вакцины, в которых принимали участие дети от пяти до 11 лет. Как заверил глава Pfizer, исследование доказало эффективность, безопасность и надёжность вакцины и для этой возрастной группы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США рекомендовали ограничить применение бустерных доз вакцины от COVID-19.