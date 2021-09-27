Санкт-Петербург, 27 сентября, 2021, 03:31 — ИА Регнум. В арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступил крупный иск, адресованный двум судостроительным предприятиям России. По делу на более чем 422 млн рублей, которое пока не принято к производству, ответчиками выступают АО «Судостроительный завод «Море» (Крым) и «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» из города Отрадное, передаёт ИА REGNUM.

Ssr Ленинградский судостроительный завод «Пелла»

Иск был подан ООО «АПМК Девелопмент» из Москвы 24 сентября 2021 года. Сумма заявленных требований — 422 835 760 рублей. Прочие детали пока не сообщались. Между тем в начале сентября общество уже обращалось с претензиями на эту же сумму, но его вернули заявителю. Из материалов прошлого дела известно, что сумма заявлена как убытки.

Помимо этого, 8 декабря 2021 года суд рассмотрит иск научно-производственного предприятия «Компенсатор», которое требует с «Пеллы» выплаты 10 549 800 рублей. Также на декабрь назначены заседания ещё по двум искам от АО «Морские навигационные системы» — на сумму 2 574 853,55 рубля и на 43 949 802,82 рубля.