Берлин, 27 сентября, 2021, 02:03 — ИА Регнум. Предварительные результаты выборов в бундестаг ФРГ удивили президента США Джозефа Байдена. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба Белого дома.

Gage Skidmore Джо Байден

Американский лидер проводил выходные в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде в американском штате Мэриленд и, возвращаясь в Белый дом, признался журналистам, что не следил за ходом голосования в Германии.

Когда ему сообщили, что лидером стала, по предварительным данным, СДПГ (Социал-демократическая партия Германии), то президент США не сдержал удивления.

«Вот это да! Они сильны», — воскликнул Байден.

Парламентские выборы состоялись в Германии 26 сентября. По предварительным данным из больше чем половины округов, опубликованным ЦИК, лидерами стали СДПГ с 25,4%, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на втором месте с 25,1%, партия «Зеленых» набрала 13,8% голосов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц лидирует на выборах в бундестаг.