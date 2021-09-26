Москва, 27 сентября, 2021, 00:45 — ИА Регнум. К празднованию Дня учителя «Российское движение школьников» второй год подряд проводит акцию «Мечта учителя». В этот раз не остался в стороне российский актёр театра и кино, телеведущий, певец, пародист и театральный педагог Александр Олешко. В своем видеообращении он призвал школьников присоединиться к акции и рассказать, о чем мечтают их учителя.

Govertmet.ru Александр Олешко

Всероссийскую акцию «Мечта учителя» РДШ запустило 13 сентября. В течение 2 недель школьники выкладывали посты в социальной сети ВКонтакте с фотографией учителя и историей его самой заветной мечты, ставя хештеги #РДШ #МечтаУчителя2021. Девять лучших работ распределяются по трем номинациям: «Дети учителей» — школьники рассказывают о мечте своих родителей, работающих в образовательной сфере (#ДетиУчителей); «Ученик-выпускник» — выпускники рассказывают о мечтах своих школьных преподавателей (#УченикВыпускник); «Это мой учитель» — школьники рассказывают о мечтах своих учителей (#ЭтоМойУчитель).

«Учитель — это тот человек, который однажды берёт нас за руку и ведёт в будущее, дарит своё время, энергию. Дарит нам свои знания. Я предлагаю принять участие в этой Акции. До 26 сентября каждый из вас может выложить пост с фотографией своего любимого учителя с описанием его мечты. Мы выберем среди опубликованных постов три лучших, и тем самым осуществим три мечты ваших любимых учителей», — обратился к школьникам Александр Олешко.

С 28 по 30 сентября на сайте РДШ путем голосования определятся победители, итоги будут озвучены 5 октября. Российское движение школьников исполнит по одной мечте из каждой номинации.