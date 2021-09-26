Москва, 27 сентября, 2021, 00:26 — ИА Регнум. Температура воздуха может упасть до нуля в середине предстоящей недели в Москве. Об этом сообщил журналистам 26 сентября замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Туман

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На погоду в Москве, по словам специалиста, сильное влияние будет оказывать циклон. До середины недели в городе ожидается пасмурная погода, но температура днём останется выше климатической нормы.

Но уже начиная с 28 сентября, в ночь на среду ситуация может кардинально поменяться. Ожидается повышение атмосферного давления до 760 мм рт. ст., что выше нормы на 15 мм, а температура воздуха понизится до 0…+2 градусов. Днём ожидается переменная облачность, без осадков, утром будет наблюдаться густой туман.

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