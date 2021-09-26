Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2021, 23:35 — ИА Регнум. Джордж Мартин рассказал, сколько драконов поклонники «Игры престолов» увидят в сериале-приквеле «Дом дракона». Об этом 26 сентября сообщает портал Comicbook.

Иван Шилов ИА REGNUM Игра престолов

В очередном интервью писатель отметил, что всегда считал «Дом дракона» «классной историей» и что с нетерпением ждёт, когда она будет экранизирована.

«И, конечно же, я с нетерпением жду драконов! Очевидно, что я люблю драконов. В «Игре престолов» их было три, но теперь их стало около 17», — заявил Мартин, добавив, что у каждого дракона будет своя личность, благодаря чему зрители смогут «мгновенно» их узнавать.

Напомним, премьера сериала канала HBO «Дом дракона» запланирована на 2022 год. Шоу будет представлять собой экранизацию романа Мартина «Пламя и кровь».