Берлин, 26 сентября 2021, 23:30 — REGNUM Глава Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиан Линднер высказался за создание правящей коалиции вместе с консервативным блоком ХДС/ХСС. Об этом он заявил 26 сентября в эфире телеканала ARD.
Линднер также выразил надежду, что будущее правительство Германии будет уделять больше внимания вопросам экологии.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 26 сентября, прошли очередные выборы в бундестаг. По их итогам будет сформировано новое германское правительство во главе с новым канцлером — Ангела Меркель навсегда уходит с поста главы германского правительства.