Москва, 26 сентября, 2021, 23:24 — ИА Регнум. Доложить о ходе проверки отравления шестерых детей парами хлора в бассейне в Таганроге поручил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. Об этом говорится в сообщении на сайте комитета.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Автомобиль СК РФ

«Глава ведомства поручил и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Шищенко М.А. доложить о ходе проведения процессуальной проверки по факту отравления шестерых детей парами хлора после посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов г. Таганрога», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в больницу Таганрога были доставлены шестеро детей с признаками отравления парами хлора после посещения бассейна.

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