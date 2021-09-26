Таганрог, Ростовская область, 26 сентября, 2021, 23:09 — ИА Регнум. В Таганроге шестеро детей были доставлены в больницу с отравлением парами хлора после посещения городского бассейна, сообщили 26 сентября в пресс-службе СУ СКР по Ростовской области.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Скорая помощь

По предварительным данным, 26 сентября у шестерых несовершеннолетних после посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов Таганрога резко ухудшилось самочувствие.

«В связи с чем их доставили в городскую больницу с признаками отравления парами хлора», — сообщили в ведомстве.

Родители четверых детей отказались от госпитализации, сейчас в больнице находятся двое детей, их состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту отравления следователи проводят проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге школьница случайно надышалась хлорными испарениями в ванной и попала в больницу. По данному факту проводится проверка.

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