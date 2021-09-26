Дамаск, , 22:27 — REGNUM Боевики в провинции Алеппо попытались перейти линию соприкосновения с армией Сирии, в результате столкновения пострадали пять военнослужащих САР. Об этом 26 сентября сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирала Вадим Кулить.

Война в Сирии Jordi Bernabeu Farrús

«В провинции Алеппо в районе населённого пункта Басельхайя боевики незаконных вооружённых формирований предприняли попытку перехода линии соприкосновения с Вооружёнными силами САР в направлении Телль-Рифаата с территории, подконтрольной вооружённым силам Турции», — сказал он.

По его словам, не менее десяти боевиков ранены и ещё пятеро погибли из-за подрыва на минных заграждениях. В результате боестолкновения получили ранения пять сирийских военнослужащих, Боевики отступили на исходные позиции, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военнослужащие армии США в ходе операции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор застрелили трех человек.

Преступление было совершено на восточном берегу реки Евфрат во время высадки американского десанта. Отмечается, что военнослужащие США в селении Эш-Шахиль открыли стрельбу по жилым домам и хозяйственным постройкам.

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