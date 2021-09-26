Лондон, 26 сентября, 2021, 21:56 — ИА Регнум. Более 32 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили за последние сутки в Британии. Об этом 26 сентября свидетельствуют данные правительства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По последним данным, заражение коронавирусом в стране было выявлено у 32 417 человек.

Отмечается, что в Британии от COVID-19 за последние 24 часа скончались 58 пациентов, общее число жертв эпидемии превышает 136 тыс.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в Британии выявили более 31 тыс. случаев заражения коронавирусом.