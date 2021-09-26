Лос-Анджелес, США, 26 сентября, 2021, 21:46 — ИА Регнум. Фантастический фильм «Дюна» Дени Вильнёва успешно выступает в зарубежном прокате. Об этом 26 сентября сообщает портал Deadline.

Скриншот с YouTube «Дюна»

В минувшие выходные (24−26 сентября 2021 года) картина собрала за пределами США ещё $26,3 млн, таким образом, общая сумма зарубежных кассовых сборов «Дюны» составила $76,5 млн. Издание отметило, что это «только начало», поскольку зарубежный прокат фильма только начался.

Автор статьи обратил внимание, что при текущих темпах «Дюна» обходит по показателям мировых сборов ленты «Довод», «Чёрная Вдова», «Шан-Чи и легенда десяти колец», «Бегущий по лезвию 2049» и «Годзилла против Конга».

Напомним, в России премьера «Дюны» состоялась 16 сентября 2021 года, в кинотеатрах США фильм начнут показывать только 22 октября 2021-го. Производством фильма занимались кинокомпания Warner Bros и студия Legendary Pictures.