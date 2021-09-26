Москва, 26 сентября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Заявление президента Турции Эрдогана относительно Крыма не рушат перспективы проведения содержательных и конструктивных российско-турецких переговоров на высшем уровне. Об этом сегодня, 26 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИА REGNUM Россия и Турция

Напомним, что Эрдоган планирует посетить Сочи 29 сентября, где пройдут его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. При этом выступая на Генассамблее ООН Эрдоган заявил, что Турция выступает на сохранение территориальной целостности Украины, включая территорию «аннексированного» Крыма.

По словам Пескова, в Кремле слова Эрдогана оставили «чуть-чуть неприятный след». Однако это никак не рушит перспективы конструктивных переговоров между Путиным и Эрдоганом в Сочи.

К тому же, позиция Эрдогана по Крыму давно известна и он ее не скрывает.

«Мы знаем, что мы категорически не согласны по этому вопросу, и мы знаем, что нет возможности достичь согласия в настоящий момент», — отметил Песков.