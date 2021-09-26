Москва, 26 сентября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Спрос на романы цикла «Дюна» американского писателя-фантаста Фрэнка Герберта в России вырос в четыре раза после выхода одноимённого фильма режиссёра Дени Вильнёва. Об этом сообщает «РБК-Стиль» со ссылкой на данные компании «Авито».

John Johnson Фрэнк Герберт

Новая экранизация романа «Дюна» вышла в российский прокат 16 сентября. Успех фантастического фильма подстегнул спрос на литературный первоисточник.

В среднем по России спрос на книги Герберта вырос в четыре раза. Наибольший интерес к романам фантаста проявили жители Санкт-Петербурга, где спрос на романы писателя вырос в 4,6 раза, а число объявлений о продаже книг — на 10%.

Роман Фрэнка Герберта «Дюна» был впервые опубликован в серии выпусков журнала Analog Science Fiction and Fact в период с 1963 по 1965 год. Книга было удостоена литературных премий Хьюго и Небьюла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за десять дней проката в России кассовые сборы фильма «Дюна» превысили отметку в один миллиард рублей.