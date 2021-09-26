Москва, 26 сентября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Задача депутатов Госдумы — сохранить суверенитет России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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«Россия, по их мнению, должна быть слабой, более того, должна терять свой суверенитет, и наша задача сделать все, чтобы мы не допустили этого, чтобы их планы не сбылись», — сказал Володин в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России вступили в силу поправки в Конституции. Президентом РФ Владимиром Путиным была предложена поправка о защите суверенитета страны. «Российская Федерация принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства», — говорится в документе.

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