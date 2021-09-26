Москва, 26 сентября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Перед новостями из Италии, где якобы вышел указ, предписывающий прекратить выплату зарплат невакцинированным сотрудникам, меркнут даже придумки мэра Москвы Сергея Собянина, считает депутат Госдумы VII созыва Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

Италия

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«Странно слышать такие новости из Италии, перед которыми меркнут даже собянинские столичные придумки», — отметил Лысаков в телеграм-канале.

«Рисковое правительство в Италии. Сеют уже не ветер, а сразу бурю…» — рассуждает парламентарий.

Ряд СМИ сообщили о том, что в Италии вышел указ, предписывающий прекратить выплату зарплат невакцинированным сотрудникам (касается как частных, так и госкомпаний).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство Италии приняло указ об обязательном наличии ковид-паспорта, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса, либо наличие иммунитета к заболеванию.

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