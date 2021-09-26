Работники космической отрасли получат премии имени Ю. А. Гагарина
Москва, 26 сентября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Премии имени Ю. А. Гагарина за достижения в области космической деятельности в 2021 году получат 10 авторских коллективов. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.
Список лауреатов премии утверждён распоряжением председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Победители определялись по предложению межведомственного совета.
Среди награждённых коллективов отмечены создатели астрофизической обсерватории «Спектр-Р» и разработчики систем управления полётом орбитальных станций. Также премию получили специалисты, разработавшие комплекс методов и технологий для отработки ключевых операций и поддержания высокой работоспособности космонавтов в полётах на Луну и Марс.
Премия имени Ю. А. Гагарина была учреждена правительством России в 2011 году в честь 50-летнего юбилея первого полёта человека в космос. Премии присуждаются один раз в пять лет.