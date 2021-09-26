Москва, 26 сентября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Премии имени Ю. А. Гагарина за достижения в области космической деятельности в 2021 году получат 10 авторских коллективов. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Юрий Гагарин

Список лауреатов премии утверждён распоряжением председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Победители определялись по предложению межведомственного совета.

Среди награждённых коллективов отмечены создатели астрофизической обсерватории «Спектр-Р» и разработчики систем управления полётом орбитальных станций. Также премию получили специалисты, разработавшие комплекс методов и технологий для отработки ключевых операций и поддержания высокой работоспособности космонавтов в полётах на Луну и Марс.

Премия имени Ю. А. Гагарина была учреждена правительством России в 2011 году в честь 50-летнего юбилея первого полёта человека в космос. Премии присуждаются один раз в пять лет.