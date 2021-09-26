Екатеринбург, 26 сентября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В Свердловской области снова возможно усиление ветра до 20 м/с. Об этом сообщают синоптики.

Steve F Ветер

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Неблагоприятные погодные условия вероятны местами 27 сентября. В пресс-службе областного главка МЧС предупреждают, что штормовой ветер может повлечь обрывы линий электропередачи и повреждение кровель. Населению рекомендуют соблюдать меры безопасности, не выходить на улицу без особой нужды и не работать на высоте и открытом воздухе.

Если сильный ветер застал на улице, то нужно избегать нахождения возле стен домов, так как с балконов и крыш могут упасть шифер и другие предметы.