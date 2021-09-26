Нью-Йорк, США, , 12:53 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что мир находится слишком близко к ядерному уничтожению. Об этом он написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Около 14 тыс. ядерных вооружений хранятся по всему миру. Человечество по-прежнему находится недопустимо близко к ядерному уничтожению. Пришло время рассеять облако ядерного конфликта, уничтожить ядерные вооружения в мире, открыть новую эру доверия и мира», — написал Гутерриш.

Напомним, что сегодня, 26 сентября, отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.