Москва, 26 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Российской Федерации за минувшие сутки выявлены 22 498 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Pixabay.com Коронавирус

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Сообщается, что 22 498 новых случаев заражения выявлены во всех 85 регионах России. При этом только 7,8% случаев не имеют клинических проявлений болезни.

Уточняется, что за сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 805 человек. Полностью выздороветь от COVID-19 смогли 13 671 пациентов за сутки.

В Москве за прошедшие 24 часа выявлены 3275 новых случаев заражения коронавирусом. В Санкт-Петербурге — 2055, в Московской области — 1215, в Самарской области — 574.