Новосибирск, 26 сентября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В Новосибирске рано утром сегодня, 26 сентября, пошёл снег. Снегопад был достаточно сильным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

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Сейчас осадки уже растаяли.

По данным Западно-Сибирского, сегодня, 26 сентября, во второй половине дня ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Температура воздуха составит +4… +6 °C.