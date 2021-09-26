Токио, 26 сентября, 2021, 07:45 — ИА Регнум. Режим ЧС, введённый ещё в начале июня с связи с ухудшением ситуации по коронавирусу, может быть отменён к концу сентября. Такое заявление сделал 26 сентября министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Норихиса Тамура в эфире телеканала NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

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Глава минздрава Японии уточнил, что в случае если текущая ситуация с заболеваемостью COVID-19 останется на таком же уровне, то к концу сентября режим ЧС может быть отменён. При этом Тамура отметил, что возвращение к прежней жизни, какой она была до пандемии, будет постепенным и медленным, буквально шаг за шагом.

Режим ЧС действует в 19 префектурах Японии до 30 сентября. Он предполагает жёсткий регламент работы заведений общепита, ограничения на продажу алкоголя, ограничение на проведение массовых мероприятий и многое другое. Режим был введён в ряде префектур ещё в начале лета.

В настоящее время в Японии на фоне массовой вакцинации от коронавируса наблюдается спад заболеваемости. В стране полностью привились от COVID-19 53,1% населения, или 67,2 млн человек. Хотя бы одну дозу вакцины получили уже 65,3% населения, или 82,67 млн жителей Японии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Япония готова передать развивающимся странам 30 млн доз вакцин от COVID-19.