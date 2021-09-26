Москва, 26 сентября, 2021, 07:35 — ИА Регнум. Российские специалисты получили новую партию из 36 спутников британской компании OneWeb для подготовки к запуску. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Nasa.gov Модель спутника OneWeb

Спутники были доставлены 25 сентября на аэропорт Игнатьево в Благовещенске на самолёте АН-124−100. В этот же день аппараты транспортировали на космодром «Восточный».

В космическом центре специалисты начнут подготовку спутников к запуску. Старт запланирован на октябрь 2021 года.

Компания OneWeb формирует группировку околоземных спутников для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. Запуски космических аппаратов производятся российскими носителями на коммерческой основе.

Первый запуск партии спутников OneWeb состоялся в феврале 2019 года. В настоящее время на орбиту выведено 322 спутника. Общий состав группировки будет доведён до 648 аппаратов.