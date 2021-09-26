Хелена, США, 26 сентября, 2021, 05:22 — ИА Регнум. Как минимум три человека погибли, ещё 50 пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда в американском штате Монтана. об этом 26 сентября сообщил телеканал CBS со ссылкой на местную полицию.

Wallspaper.ru Железнодорожные пути

По предварительным данным, в результате ЧП погибли три человека, по меньшей мере 50 человек получили травмы различной степени тяжести. На место происшествия направились представители экстренных служб из шести округов.

ЧП произошло недалеко от населённого пункта Джоплин около 16:00 по местному времени. На поезде, сошедшем с рельсов, находились 147 пассажиров и 13 сотрудников железнодорожной компании Amtrak. Компания запросила помощи местных властей для организации эвакуации пассажиров и госпитализации пострадавших.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сходе с рельсов пассажирского поезда в американском штате Монтана.