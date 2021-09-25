Москва, 26 сентября, 2021, 02:41 — ИА Регнум. Видеокадры отдыха в сибирской тайге президента РФ Владимира Путина и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу были опубликованы 26 сентября в эфире телеканала «Россия-24».

Kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Шойгу

Российского лидера особенно впечатлили маралы, которых он встретил во время отдыха.

«Огромные маралы просто! Я таких еще не видел! Хорошо, что в нас не въехали, чуть нас не сбили! И на такой скорости огромной! Прыжки!», — восхитился животными глава России. Путин пошутил, что в качестве участников Олимпийских игр маралы не имели бы себе равных.

На видеокадрах запечатлены моменты, как Путин и Шойгу ловили рыбу, совершали пешие прогулки по горам и тайге, а также передвигались по тайге на вездеходе и сплавлялись по реке на катере. При этом на некоторых кадрах видно, что президент России тоже время от времени садился за руль вездехода или катера.

Российский лидер уже не в первый раз выбирает сибирскую тайгу в качестве места для отдыха. Отпуск главы государства обычно длится несколько дней. Нередко в путешествиях по тайге Путина сопровождает министр обороны РФ Шойгу.