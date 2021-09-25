Париж, 26 сентября, 2021, 00:48 — ИА Регнум. В два раза увеличат количество вакцин от COVID-19, поставляемых в бедные и развивающиеся страны, власти Франции. Об этом 25 сентября сообщило Agence France-Presse.

Вакцина

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По данным агентства, Франция собирается передать бедным и развивающимся странам 120 млн доз вакцин, что в два раза больше запланированного ранее объёма. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал несправедливостью низкие темпы вакцинации на других континентах, в частности в Африке.

Макрон уточнил, что в Африке вакцинировано от COVID-19 только 3% населения, и заявил, что Франция обязуется удвоить количество доз вакцины, предназначенной для бедных стран.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал производителей вакцин всего мира работать в стране.