Минск, 25 сентября, 2021, 22:11 — ИА Регнум. Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1987 и достигло 528 229. Об этом БЕЛТА сообщили 25 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения.

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«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 528 229 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 4081.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 511 666 человек вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 8 362 409 тестов на SARS-CoV-2.

Отметим, сутками ранее в Белоруссии было выявлено почти 2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.